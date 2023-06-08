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13:35, 8 июня 2023Мир

Запад решил поставить Украине истребители F-18

Politico: Запад может поставить Украине истребители F-18 вместе с F-16

Фото: Jeon Heon-Kyun / Pool / Reuters

Запад может поставить Украине десятки истребителей F-18, обсуждение передачи данных самолетов идет одновременно с переговорами о F-16. Об этом сообщает Politico.

По данным источников издания, пока союзники ведут переговоры о том, кто будет поставлять Киеву истребители F-16, может быть принято решение о поставке десятков старых, но исправных F-18. Уточняется, что самолеты станут доступны, когда Австралия, Канада, Швейцария и Финляндия перейдут на новые F-35.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах западных стран передать Киеву «мощное» количество истребителей F-16. Однако он добавил, что у страны нет инфраструктуры для принятия истребителей. По его словам, ее нет смысла готовить до заключения договоренностей о поставках.

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    Семен Александров
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