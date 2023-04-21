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17:27, 21 апреля 2023Мир

Канада объявила о новой военной помощи Украине

Канада направит Украине винтовки, патроны и рации в рамках нового пакета военной помощи
Анита Ананд

Анита Ананд. Фото: Heiko Becker / Reuters

Канада направит Украине винтовки, патроны и рации в рамках нового пакета военной помощи на сумму 28,5 миллиона долларов. Об этом заявила министр обороны страны Анита Ананд на авиабазе Рамштайн в Германии, передает Sky News.

В пакет войдут 40 снайперских винтовок, 16 радиостанций и пожертвование в фонд НАТО для помощи Киеву в размере 24,8 миллиона долларов. Винтовки и боеприпасы будут поставляться канадской компанией Prairie Gun Works, а радиостанции - компанией L3Harris Technologies.

«Пожертвования и поддержка, о которых сегодня объявила Канада, помогут обеспечить Украину всем необходимым для защиты ее суверенитета, независимости и территориальной целостности», — заявила министр.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам переговоров с премьером Украины Денисом Шмыгалем заявил, что Оттава направит Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут автоматы, пулеметы и патроны. «Сегодня мы объявляем, что направим еще больше оружия. Мы отправим 21 тысячу автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов», — рассказал политик.

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Виктория Кондратьева
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