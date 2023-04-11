Канада направит Украине новый пакет военной помощи

Премьер Канады Трюдо заявил об отправке на Украину нового пакета военной помощи

Канада направит на Украину новый пакет военной помощи, в который войдут автоматы, пулеметы и патроны. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо по итогам переговоров с премьером Украины Денисом Шмыгалем, передает CBC.

«Сегодня мы объявляем, что направим еще больше оружия. Мы отправим 21 тысячу автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов», — рассказал политик.

Ранее Канада расширила антироссийские санкции — ограничительные меры вводятся в отношении 14 физических и 34 юридических лиц. В частности, ограничительные меры вводятся против лиц, связанных с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Также санкции коснулись главы Республики Татарстан Рустама Минниханова.