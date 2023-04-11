Канада расширила санкции против России

Канада ввела санкции против 14 физических и 34 юридических лиц из России

Канада расширила антироссийские санкции — ограничительные меры вводятся в отношении 14 физических и 34 юридических лиц. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

В частности, рестрикции вводятся против лиц, связанных с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Также санкции коснулись главы Республики Татарстан Рустама Минниханова и заместителя министра обороны России Николая Панкова. Отмечается, что ограничения начали действовать с 5 апреля.

Ранее канадский премьер Джастин Трюдо провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и заверил его в намерении Оттавы оказывать всестороннюю помощь Киеву столько, сколько потребуется.

24 февраля власти Канады ввели очередные санкции против граждан и организаций из России. Тогда ограничения затронули 129 физических лиц и 63 организации. В частности, в февральском списке значатся российские вице-премьеры и некоторые министры.