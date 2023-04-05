Премьер Канады поговорил с Зеленским о завершение конфликта на условиях Киева

Премьер Канады Трюдо обсудил с Зеленским завершение конфликта на Украине на условиях Киева

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которых политики обсудили завершение конфликта на Украине на условиях Киева. Об этом канадский премьер написал в своем Twitter-аккаунте.

Он также рассказал, что во время беседы с Зеленским он вновь подчеркнул намерение Оттавы оказывать всестороннюю помощь Киеву столько, сколько потребуется. «Владимир, Канада продолжит поддерживать Украину», — заявил Трюдо.

Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с Трюдо ситуацию на фронте и потребности Украины в сфере безопасности. Он также поблагодарил премьера Канады за помощь украинскому бюджету в размере 2,4 миллиарда канадских долларов (более 141,7 миллиарда рублей).