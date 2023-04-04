Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:53, 4 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский поговорил с премьером Канады

Президент Зеленский обсудил безопасность Украины с премьером Канады Трюдо

Фото: Alina Yarysh / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом глава республики сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, во время беседы они обсудили ситуацию на фронте и потребности Украины в сфере безопасности. Кроме того, Зеленский поблагодарил Трюдо за 2,4 миллиарда канадских долларов (более 141,7 миллиарда рублей) помощи украинскому бюджету и «весомую оборонную поддержку».

Ранее сообщалось, что президент Украины обсудил необходимость введения новых санкций против России с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, одной из тем их беседы стал прогресс Киева в выполнении рекомендаций ЕК.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
СКР предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта
Фитнес-эксперт раскрыла пользу изменения режима тренировок
81-летнюю пенсионерку нашли мертвой под окнами многоэтажки в российском городе
В МИД назвали крахом отношения России и США
Кулеба встретился с Блинкеном
Крупнейшая страна Азии откроет в России авторизованные визовые центры
Российский губернатор попросил Путина вернуть в школы черчение
Под Москвой директор компании напал с ножницами на желающего уволиться работника
Бурунов раскрыл подробности съемок эксклюзивного шоу
Врач оценила риски отказа от молока для россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.