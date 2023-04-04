Зеленский поговорил с премьером Канады

Президент Зеленский обсудил безопасность Украины с премьером Канады Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом глава республики сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, во время беседы они обсудили ситуацию на фронте и потребности Украины в сфере безопасности. Кроме того, Зеленский поблагодарил Трюдо за 2,4 миллиарда канадских долларов (более 141,7 миллиарда рублей) помощи украинскому бюджету и «весомую оборонную поддержку».

Ранее сообщалось, что президент Украины обсудил необходимость введения новых санкций против России с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, одной из тем их беседы стал прогресс Киева в выполнении рекомендаций ЕК.