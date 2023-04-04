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15:54, 4 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский обсудил поддержку Украины с главой Еврокомиссии

Президент Зеленский обсудил с главой ЕК фон дер Ляйен новый пакет санкций против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен поддержку республики и необходимость введения новых санкций против России. Об этом глава республики сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, вместе с главой ЕК он обсудил необходимость разработки 11-го пакета санкций в отношении России, прогресс Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии, а также «совместные международные мероприятия на будущее».

Ранее Зеленский сообщал о переговорах с прибывшим в Киев бывшим госсекретарем США Майком Помпео. Помимо этого, глава республики рассказал о встрече с делегацией американских конгрессменов.

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Георгий Нестеров
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