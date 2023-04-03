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23:29, 3 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал о встрече с экс-госсекретарем США

Президент Украины Зеленский заявил о встрече с экс-госсекретарем США Помпео
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел встречу с бывшим госсекретарем США Майком Помпео. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский заявил о встрече с Помпео, однако не раскрыл детали переговоров. Он также сообщил о встрече с делегацией американских конгрессменов и поблагодарил США за поддержку Украины.

Ранее 3 апреля Зеленский встретился с рядом политиков, среди которых гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле, генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич, а также вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

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Марина Совина
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