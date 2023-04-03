Зеленский рассказал о встрече с экс-госсекретарем США

Президент Украины Зеленский заявил о встрече с экс-госсекретарем США Помпео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел встречу с бывшим госсекретарем США Майком Помпео. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский заявил о встрече с Помпео, однако не раскрыл детали переговоров. Он также сообщил о встрече с делегацией американских конгрессменов и поблагодарил США за поддержку Украины.

Ранее 3 апреля Зеленский встретился с рядом политиков, среди которых гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле, генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич, а также вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.