Президент Украины Зеленский встретился с генсеком Совета Европы Пейчинович-Бурич

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчинович-Бурич, которая ранее прибыла в республику. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В ходе встречи мы детально обсудили работу на международно-правовом фронте по привлечению России к ответственности за агрессию против Украины», — высказался политик. Кроме того, Зеленский уточнил, что генсек СЕ приехала на Украину второй раз.

О прибытии с визитом в Киев Пейчинович-Бурич стало известно в понедельник, 3 апреля. Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова поприветствовала генсека СЕ и поблагодарила ее за инициативу Совета по созданию реестра убытков, которые страна понесла в ходе боевых действий. Также сообщалось о визите в Киев генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле.