Глава ЮНЕСКО приехала в Киев

Замглавы МИД Украины Джапарова сообщила о прибытии в Киев гендиректора ЮНЕСКО Азуле

О прибытии в Киев генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила заместитель главы министра иностранных дел (МИД) Украины Эмине Джапарова, ее слова передает ТАСС.

«Этот визит является огромным знаком поддержки наших усилий по защите и восстановлению сфер культуры, образования, науки, молодежи, спорта и медиа в Украине», — сказала Джапарова.

Ранее глава польского президентского Бюро международной политики Марчин Пшидач сообщил, что в стране ожидают официальный визит президента Украины Владимира Зеленского 5 апреля. По его словам, приезд украинского лидера будет носить особый характер в отличие от его поездок в Лондон и Вашингтон.