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10:15, 3 апреля 2023Бывший СССР

Глава ЮНЕСКО приехала в Киев

Замглавы МИД Украины Джапарова сообщила о прибытии в Киев гендиректора ЮНЕСКО Азуле

Фото: Benoit Tessier / Reuters

О прибытии в Киев генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила заместитель главы министра иностранных дел (МИД) Украины Эмине Джапарова, ее слова передает ТАСС.

«Этот визит является огромным знаком поддержки наших усилий по защите и восстановлению сфер культуры, образования, науки, молодежи, спорта и медиа в Украине», — сказала Джапарова.

Ранее глава польского президентского Бюро международной политики Марчин Пшидач сообщил, что в стране ожидают официальный визит президента Украины Владимира Зеленского 5 апреля. По его словам, приезд украинского лидера будет носить особый характер в отличие от его поездок в Лондон и Вашингтон.

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Алевтина Запольская
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