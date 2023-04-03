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09:31, 3 апреля 2023Бывший СССР

В Польше объявили о грядущем визите Зеленского

Пшидач заявил о намерении Зеленского приехать в Польшу с официальным визитом 5 апреля

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Официальный визит главы Украины Владимира Зеленского ожидают в Польше 5 апреля, заявил глава польского президентского Бюро международной политики Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF.

«Он хочет встретиться с поляками, с украинцами, живущими в Польше. Мы планируем эту встречу на вечер среды, во второй половине дня в Королевском замке в Варшаве», — сказал Пшидач.

Он также отметил, что визит главы Украины будет носить особый характер в отличие от его поездок в Лондон и Вашингтон. Зеленский, по словам Пшидача, собирается говорить с поляками об их помощи.

В ходе того же эфира представитель польского президента заявил, что Варшава передала Киеву несколько советских истребителей МиГ-29. Как заявляется, машины уже отправлены.

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Алевтина Запольская
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