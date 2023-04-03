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09:31, 3 апреля 2023Мир

Польша передала Украине несколько истребителей

Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Польша передала Украине несколько советских истребителей МиГ-29. Об этом сообщил в понедельник представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

«Насколько я знаю, несколько МиГ-29 уже отправлены», — заявил политик.

Ранее глава МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава не будет отдавать Киеву все имеющиеся в распоряжении советские истребители МиГ-29. Министр отметил, что передача самолетов будет осуществляться последовательно и тайно. «Во-первых, чтобы эти поставки были эффективными. (...) В то же время мы укрепляем безопасность Польши» , — отметил он.

По словам Яблонского, Минобороны республики намерено держать в секрете процесс передачи самолетов.

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Виктория Кондратьева
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