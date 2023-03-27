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09:59, 27 марта 2023Мир

Польша отказалась отдавать Украине все свои советские истребители

Польша отказалась отдавать Украине все свои советские истребители МиГ-29

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Польша отказалась отдавать Украине все имеющиеся в распоряжении советские истребители МиГ-29. Об этом заявил глава МИД республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.

Министр отметил, что передача самолетов будет осуществляться последовательно и тайно. «Во-первых, чтобы эти поставки были эффективными (...) В то же время мы укрепляем безопасность Польши» , — отметил он.

По словам Яблонского, Минобороны республики намерено держать в секрете процесс передачи самолетов.

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Виктория Кондратьева
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