В Госдуме отреагировали на предложение Токаева вернуться к стамбульским договоренностям

Депутат Журова: Стамбульские договоренности вряд ли возможны

Стамбульские договоренности уже вряд ли возможны, заметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировала на соответствующее предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«За это время очень много произошло и обоюдных обид, даже, можно так сказать, обоюдных претензий. Поэтому и понятно, что мы настаиваем на своей позиции, а у Украины появились европейские покровители, которые не дают Киеву даже думать о том, что надо к мирному соглашению идти», — прокомментировала Журова.

Если говорить про сам формат: обсуждение мирного соглашения, рабочие группы с обеих сторон, то, по словам депутата, это необходимо и этого все ждут.

«Не ждут только те, кто оружие поставляет [Украине] и на этом зарабатывает. Они точно не ждут никаких мирных переговоров. Но любой стол переговоров — это лучше, чем то, что происходит. Мы-то готовы. Нам и Анкоридж казался чем-то позитивным. Но в итоге все остановилось на том этапе. Хотя [госсекретарь США Марко] Рубио сейчас пытался как-то реанимировать эту историю, но пока это ни к чему не приводит. [Президент Украины Владимир] Зеленский стоит на своем», — отметила парламентарий.

Кому-то просто выгодно все это дальше продолжать. Они не дали возможность тогда. А я считаю, что в Стамбуле мы были не так далеки от подписания, как сейчас. Тогда это все было еще более реально. И обсуждение реально было. И НАТО тогда не так активно публично участвовал в этом процессе. Они, безусловно, участвовали, но они не демонстрировали это так явно. А сейчас понятно, что есть уже заинтересованные в продолжении, но народ не заинтересован в этом Светлана Журова первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Журова сообщила, что Россия готова к разговорам и к обсуждению предложений по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

«Однако украинская сторона то готова, то ее кто-то там накрутит, она не готова. К тому же, Зеленский в 2022 году был еще легитимен. Он мог тогда что-либо подписывать. А сейчас он уже по умолчанию не президент, который может подписывать документы», — заключила депутат.

Ранее Токаев на встрече с лидером России Владимиром Путиным предложил заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульским договоренностям. Он отметил, что получает множество сигналов из Европы и США относительно украинского конфликта.