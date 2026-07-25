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16:27, 25 июля 2026 (обновлено: 16:36, 25 июля 2026)Бывший СССР

В море у Батуми обнаружили похожий на боеприпас предмет

В Грузии начали расследование из-за обнаруженного в море предмета, похожего на боеприпас
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

В море у поселка Махинджаури рядом с Батуми обнаружили предмет, похожий на боеприпас. Об этом пишет информационное агентство «Интерпрессньюс».

«Министерство внутренних дел Грузии начало расследование в связи с обнаружением в море у Махинджаури, предположительно, боеприпаса», — говорится в сообщении. Расследование ведется по статье, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов.

Отмечается, что обнаруженный в море предмет уже направили на экспертизу. По ее результатам будет установлено, является ли находка боеприпасом.

Ранее сообщалось, что на всей территории Грузии пропало электричество. Причиной масштабного отключения стала авария на высоковольтной линии электропередачи, соединяющей энергосистемы с Турцией.

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