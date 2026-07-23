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23:59, 23 июля 2026 (обновлено: 00:13, 24 июля 2026)Бывший СССР

Соседняя с Россией страна осталась без света

На территории всей Грузии пропало электричество
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Global Look Press

На всей территории Грузии пропало электричество. Об этом сообщил проживающий в Тбилиси блогер Николай Левшиц (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в Telegram.

Он отметил, что причиной масштабного отключения стала авария на высоковольтной линии электропередачи, соединяющей энергосистемы с Турцией. Света нет в том числе в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Кобулети и Телави. По словам блогера, поезда и электрички остановились и стоят на маршрутах. Кроме того, у многих отключилось 5G соединение у провайдера Magti.

Время возобновления электричества пока неизвестно, добавил Левшиц. По неофициальным данным, на это может уйти около двух часов.

Ранее в Дагестане более 90 тысяч человек остались без электричестве из-за пожара на подстанции. Возгорание произошло в столице республики Махачкале.

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