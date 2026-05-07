Десятки тысяч россиян лишились света

В Дагестане 90 тысяч человек остались без электричества из-за пожара

В Дагестане более 90 тысяч человек остались без электричестве из-за пожара на подстанции. Об этом сообщает управление МЧС по российскому региону.

Возгорание произошло в столице республики Махачкале. «В результате замыкания и возгорания обесточена ПС 110 кВ "Новая"», — уточнили сотрудники ведомства.

В результате света лишились многие жители крупного города: отключения зафиксировали в 25,9 тысячи частных и многоквартирных домов. В общей сложности пострадали 90,5 тысячи россиян. На место происшествия прибыли четыре человека и одна единица техники, уточнили в МЧС.

Ранее из-за мощного снегопада в Подмосковье электричество пропало у жителей около полусотни поселков. Из-за сильного ветра и налипания мокрого снега оборвались линии электропередачи. В частности, перебои со светом наблюдались в Раменском и Воскресенском районах области, где приостановили работу котельные.