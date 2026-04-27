Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:17, 27 апреля 2026

В Подмосковье из-за мощного снегопада без света осталось полсотни поселков

Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Подмосковье без света остались жители около полусотни поселков. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Из-за сильного ветра и налипания мокрого снега обрываются линии электропередачи. В частности, перебои с электричеством наблюдаются в Раменском и Воскресенском районах области, где приостановили работу котельные. В результате без отопления оказались школы и детские сады.

Как отмечает губернатор Андрей Воробьев, в связи с непогодой аварийные и коммунальные службы региона переведены на усиленный режим работы. Задействованы более 200 бригад специалистов «Россетей», «Мособлэнерго» и «Мособлгаза», 180 единиц техники, а также 22 бригады лесного хозяйства. Запущено 40 передвижных электростанций. В округах с наибольшим числом отключений развернуты муниципальные штабы. В режиме готовности находятся 100 бригад МЧС составом 300 человек. Особое внимание уделяется Раменскому, Домодедово, Дмитровскому и Чехову.

Снегопады начались в Московском регионе вечером 26 апреля и развернулись 27-го числа. Всего за сутки в столице выпала половина месячной нормы осадков, в Подмосковье при этом зафиксировали 79 процентов апрельской нормы. В мегаполисе застряли более полусотни самолетов. По всему региону обрушились десятки деревьев, светофоры и опоры ЛЭП. Есть и пострадавшие. В Балашихе дерево упало на девушку, ей понадобилась помощь медиков. На мужчину под весом снега рухнули ветки, он ушел прихрамывая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия сделала заявление о вызове своего посла в МИД России

    В России ответили на возможность запрета советской символики в Берлине

    Путин назвал радикально изменившие судьбу России события

    Названа дата резкой смены погоды в Москве

    В российском регионе ураган перевернул движущийся грузовик

    Российская делегация рассказала об инициативе Путина по евразийской безопасности

    Отрезавшая клиентке длинные волосы парикмахер разгневала пользователей сети

    В России назвали цели самолета-разведчика США у границ Калининградской области

    Путин процитировал высказывание Солженицына о власти

    В России вынесли первый приговор за изображение международного движения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok