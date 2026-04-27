В Москве и области 27 апреля пошел снег с дождем

В Москве и области в ночь на понедельник, 27 апреля, пошел снег. Утром в столичном регионе продолжает идти мокрый снег с дождем. Из-за непогоды объявили «оранжевый» уровень погодной опасности — в такой цвет окрасились Москва и Подмосковье на прогностической карте предупреждений Гидрометцентра России.

Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба

«В течение суток 27 апреля местами ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, гололедица на дорогах», — говорится в предупреждении. Кроме того, согласно прогнозу, сегодня в столичном регионе местами ожидается очень сильный западный ветер, скорость которого в порывах может достигать 23 метров в секунду. Уточняется, что предупреждение о снегопаде будет действовать до 21 часа 27 апреля в Москве и до трех часов ночи 28 апреля — в области, сильный ветер с порывами в столичном регионе также сохранится до трех часов ночи 28 апреля.

Снег повалил деревья и привел к задержкам транспорта

Обрушившийся на Московский регион аномальный снегопад повалил деревья и привел к задержкам транспорта. Так, утром в понедельник было частично остановлено движение на Арбатско-Покровской линии (синяя ветка) — на отрезке пути между станциями «Партизанская» и «Щелковская». Перебои в работе транспорта оказались связаны с упавшим на пути деревом. Вскоре движение было восстановлено.

На фоне сбоя работы метро из-за снегопада, как пишет RT, в Москве собрались огромные очереди на автобусы. При этом цены на такси подскочили, а время в дороге увеличилось.

Непогода повлияла и на расписание авиарейсов. Международный аэропорт Внуково сообщил, что из-за сильного ливневого снега и плохой видимости вылет некоторых рейсов временно отложен в целях безопасности. По имеющимся данным, в ночь на 27 апреля более 50 самолетов остались в столице — они не смогли вылететь из-за неблагоприятных погодных условий.

«Пассажиры этих рейсов высажены из воздушных судов и ожидают улучшения погоды в терминале. Обслуживание пассажиров задержанных рейсов выполняется в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — проинформировала пресс-служба авиагавани.

Владельцев автомобилей также призвали отказаться от поездок и пересесть на общественный транспорт. Прежде всего, в связи с осадками в виде снега и дождя рекомендовали отказаться от поездок водителям, перешедшим на летнюю резину.

Если вы уже поменяли зимнюю резину на летнюю, оставьте сегодня автомобиль дома и воспользуйтесь городским транспортом. Это безопасно и надежно Дептранс Москвы

В дептрансе напомнили, что летняя резина не обеспечивает надежного сцепления с дорогой при снеге и гололедице. Тормозной путь значительно увеличивается, а машину может занести. Водителей, выехавших на дороги, призвали соблюдать безопасную дистанцию и быть осторожными при перестроениях, информировать о маневрах других водителей соответствующими сигналами.

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице за сутки уже выпала половина месячной нормы осадков. При этом комплекс городского хозяйства Москвы предупредил москвичей о дальнейшем ухудшении погоды.

По экстренному сообщению синоптиков, в ближайший час и до конца суток 27 апреля погода ухудшится Комплекс городского хозяйства Москвы

Уточняется, что в Москве ожидаются сильные осадки (мокрый снег, снег), сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололедица, шквалистое усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду. В связи с непогодой горожан призвали оставаться по возможности дома, а при нахождении на улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В результате к концу дня, сообщил Тишковец, мегаполис получит 65 процентов месячной нормы осадков, а снежный покров может вырасти до пяти-восьми сантиметров. Всего за трое суток в Москве выпадет месячная норма осадков.

Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова также рассказала, что наиболее неблагоприятная погода прогнозируется в столичном регионе в понедельник и во вторник.

В эти дни ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха будет существенно ниже климатической нормы: ночью в пределах +1…+3 градуса, местами по области возможен небольшой минус. Днем столбик термометра не поднимется выше +5 градусов, что ниже нормы почти на 5 градусов Татьяна Позднякова синоптик

По словам специалиста, это связано с тем, что в последние дни апреля Москва и область будут находиться в тыловой части циклона.