Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:15, 27 апреля 2026Путешествия

Более 50 самолетов застряли в Москве из-за снегопада

В аэропорту Внуково перенесли рейсы из-за московского снегопада
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Мария Семенова / ТАСС

Сильный снегопад в Москве привел к изменениям в графиках авиакомпаний, рейсы которых отправляются из местных аэропортов. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным источника, в ночь с 26 на 27 апреля более 50 самолетов остались в столице — они не смогли вылететь из-за неблагоприятных погодных условий: сильного ливневого снега и видимости менее тысячи метров. На данный момент в авиагавани Внуково переносятся авиарейсы. «Пассажиры этих рейсов высажены из воздушных судов и ожидают улучшения погоды в терминале», — сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Уточняется, что клиенты авиаперевозчиков, вылеты которых отложены, получают необходимое обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Ранее стало известно, что в Москве за день выпала половина месячной нормы осадков. Снегопад, по прогнозам метеоролога, не стихнет вплоть до майских праздников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok