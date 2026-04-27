Более 50 самолетов застряли в Москве из-за снегопада

В аэропорту Внуково перенесли рейсы из-за московского снегопада

Сильный снегопад в Москве привел к изменениям в графиках авиакомпаний, рейсы которых отправляются из местных аэропортов. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным источника, в ночь с 26 на 27 апреля более 50 самолетов остались в столице — они не смогли вылететь из-за неблагоприятных погодных условий: сильного ливневого снега и видимости менее тысячи метров. На данный момент в авиагавани Внуково переносятся авиарейсы. «Пассажиры этих рейсов высажены из воздушных судов и ожидают улучшения погоды в терминале», — сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Уточняется, что клиенты авиаперевозчиков, вылеты которых отложены, получают необходимое обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Ранее стало известно, что в Москве за день выпала половина месячной нормы осадков. Снегопад, по прогнозам метеоролога, не стихнет вплоть до майских праздников.