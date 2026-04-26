11:52, 26 апреля 2026Экономика

В Москве три дня перед майскими праздниками будет идти снег

Антонина Черташ
Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

В Москве за трое суток выпадет месячная норма осадков, горожан ждет аномально холодная погода с апрельским снегом и метелью вплоть до конца недели. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, на столицу обрушится непогода: в преддверии майских праздников горожан ждет снег, метель и гололедица. Порывы западного ветра будут достигать 18 метров в секунду. Во вторник, 28 апреля, температура воздуха ночью опустится до минус двух градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше плюс трех.

В среду осадков станет меньше и ветер начнет стихать, однако характер погоды не изменится — синоптики прогнозируют кратковременный снег, мокрый снег и дождь. В ночь на четверг вновь подморозит до минус двух градусов, ожидается гололедица и небольшой дождь.

При этом снег будет мокрым и тяжелым, что может привести к падению деревьев и повреждению линий электропередачи. Синоптики советуют водителям проявлять повышенную осторожность из-за гололеда, а пешеходам — выбирать обувь на нескользящей подошве.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье, 26 апреля, может выпасть 45 процентов месячной нормы осадков. Временами ожидаются осадки в виде ливней, переходящих поздним вечером в мокрый снег.

