Москве пригрозили 45 процентами месячной нормы осадков за день

Тишковец: В Москве может выпасть 45 % месячной нормы осадков в воскресенье

В Москве в воскресенье, 26 апреля, может выпасть 45 процентов месячной нормы осадков. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, сегодня в столичном регионе сохранится облачная погода. Временами ожидаются осадки в виде ливней, переходящих поздним вечером в заряды мокрого снега. «Общее количество осадков за сегодня составит от 14 до 17 миллиметров, или до 45 процентов от всей нормы апреля», — уточнил Тишковец.

Температура воздуха при этом составит до плюс 8 - плюс 11 градусов Цельсия днем и до плюс 2 - плюс 5 вечером.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что известная примета «апрель с водой — май с травой» оправдается в Москве в 2026 году. Синоптик отметила, что осадки в апреле были обильными — уже выпало 100 процентов от месячной нормы.