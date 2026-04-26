40 лет Чернобылю. Как одна страшная ночь изменила мир?

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:52, 26 апреля 2026

Москве пригрозили 45 процентами месячной нормы осадков за день

Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве в воскресенье, 26 апреля, может выпасть 45 процентов месячной нормы осадков. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, сегодня в столичном регионе сохранится облачная погода. Временами ожидаются осадки в виде ливней, переходящих поздним вечером в заряды мокрого снега. «Общее количество осадков за сегодня составит от 14 до 17 миллиметров, или до 45 процентов от всей нормы апреля», — уточнил Тишковец.

Температура воздуха при этом составит до плюс 8 - плюс 11 градусов Цельсия днем и до плюс 2 - плюс 5 вечером.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что известная примета «апрель с водой — май с травой» оправдается в Москве в 2026 году. Синоптик отметила, что осадки в апреле были обильными — уже выпало 100 процентов от месячной нормы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok