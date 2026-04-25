Москвичам предсказали погоду в мае известной приметой

Синоптик Паршина: Примета «апрель с водой, май с травой» оправдается в Москве

Известная примета «апрель с водой — май с травой» оправдается в Москве в 2026 году. Такую погоду в последний месяц весны предсказала жителям столицы ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет РИА Новости.

Синоптик отметила, что осадки в апреле были обильными — уже выпало 100 процентов от месячной нормы. «Но, несмотря на мокрый снег, ливни и заморозки, в столице местами виднеется трава, а значит, все равно май будет зеленым», — уточнила Паршина.

Метеоролог добавила, что в данный момент точно предсказать погоду на весь май не получится. Можно лишь предположить, каким будет начало третьего месяца весны. «Но учитывая, с какими осадками нас провожает апрель, май встретит москвичей не лучше», — допустила Паршина. Синоптик считает, что в XXI веке к приметам стоит относиться скептически, а о погоде лучше узнавать из официальных источников.

Ранее Паршина призвала москвичей не ждать теплых майских праздников. С 1 по 3 мая в столице случится небольшое повышение температуры, но погода все равно останется аномально холодной.