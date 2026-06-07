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17:55, 7 июня 2026Интернет и СМИ

На Западе двумя словами отреагировали на заявление экс-премьера Британии о России

Журналист Фази про слова Джонсона о России: Тошно смотреть
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПМЭФ

Фото: Jemal Countess / Getty Images for Fortune Media

Слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о якобы поражении России являются бредовыми фантазиями и на них «тошно смотреть». Об этом написал итальянский журналист Томас Фази в социальной сети X.

«Просто тошно смотреть, как западные олигархи вроде Джонсона требуют, чтобы мы продолжали отправлять украинцев на убой против их воли ради удовлетворения чьих-то безумных геополитических фантазий или набивания карманов», — подчеркнул он.

Фази также обратил внимание, что такие политики, как Джонсон, наживаются на украинском конфликте и не заинтересованы в его окончании.

5 июня Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что боевые действия на Украине завершатся после достижения Россией своих целей. Глава государства также обратился к российским военным фразой «работайте, братья».

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