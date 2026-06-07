В РФС заявили о неожиданном решении УЕФА относительно российских клубов

Почетный глава РФС Колосков заявил, что не ожидал продления бана УЕФА российских клубов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на новость о продлении отстранения отечественных клубов от участия в еврокубках в сезоне‑2026/2027. Его слова приводит «Чемпионат».

Колосков заявил, что никто не ожидал продления бана Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Однако, как говорится, наши ожидания — наши проблемы», — подчеркнул глава РФС.

7 июня УЕФА продлил отстранение российских клубов до лета 2027 года. Исполком организации внес изменения в список участников еврокубков на следующий сезон. Это было связано с продолжающимся отстранением российских клубов и сборных от участия в соревнованиях под эгидой Союза.

Россия находится под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА с февраля 2022 года. Сборная страны играет только в товарищеских матчах.