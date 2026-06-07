УЕФА продлил отстранение российских клубов до лета 2027 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продлил отстранение российских клубов до лета 2027 года. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на документы организации.

Исполком УЕФА внес изменения в список участников еврокубков на следующий сезон. Это было связано с продолжающимся отстранением российских клубов и сборных от участия в соревнованиях под эгидой Союза.

По итогам завершившегося сезона Россия заняла 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Это дало бы ей право делегировать четыре клуба для участия в еврокубках.

Россия находится под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА с февраля 2022 года. Сборная страны играет только в товарищеских матчах. В последнем из них она обыграла команду Буркина-Фасо со счетом 3:0.