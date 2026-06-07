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17:58, 7 июня 2026Мир

Раскрыта тема переговоров Зеленского с европейскими лидерами

Глава МИД Франции Барро: Зеленский обсудит с Макроном, Мерцем и Стармером переговоры с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером роль Европы в переговорах с Россией. Об этом рассказал французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в эфире RTL, трансляция велась на YouTube-канале.

«Это одна из тем, которые будут обсуждаться в ходе встречи сегодня между Великобританией, Францией, Германией и Украиной», — заметил он.

По его словам, политики будут добиваться увеличения значения Европы в переговорном процессе. При этом глава МИД указал, что Франция никогда не исключала ведение диалога с Россией.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник также высказался о причинах встречи Зеленского с лидерами европейских государств. По его мнению, именно Европе необходима пауза в конфликте России и Украины.

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