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Бывший СССР
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12:08, 7 июня 2026Бывший СССР

Экс-депутат Рады раскрыл истинные причины встречи Зеленского с Макроном и Мерцем

Экс-депутат Рады Олейник: Европе нужна пауза в конфликте на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Европе нужна пауза в конфликте на Украине и именно поэтому премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц встретятся 7 июня с Владимиром Зеленским. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник, передает «Абзац».

«Конечно, будут говорить о переговорах с Россией, среди других тем, связанных с деньгами, оружием и так далее. Все у них в Европе подгорает, потому что главная составляющая войны — это экономика. Европейцы сталкиваются с проблемой финансирования Киева, так как свободных денег мало», — указал политик.

При этом Олейник подчеркнул, что на Украине растут внутренние проблемы из-за мобилизации и усталости населения от боевых действий.

5 июня президент России Владимир Путин прокомментировал открытое письмо от главы Украины Владимира Зеленского. Глава государства отметил, что бегло посмотрел послание украинского лидера во время переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Комментируя содержимое послания, политик заметил, что письмо Зеленского содержит очевидные «элементы хамства». Он раскритиковал выбранный главой Украины способ общения, а также заметил, что в условиях текущего конфликта не стоило переходить к публичной дискуссии.

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