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16:22, 7 июня 2026Бывший СССР

В бюджет Украины не включили обещание Зеленского

Депутат Рады Железняк: В бюджет Украины на 2026 год не включили повышение выплат военным
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

В скорректированный бюджет Украины не включили повышение выплат военным, которое ранее обещал президент Владимир Зеленский. На это указал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Помните недавнее обещание президента увеличить зарплату военным? Хотя бы до 30 тысяч гривен. Так вот, в бюджете не закладывают на это деньги», — написал он.

По словам Железняка, бюджет на 2026 год все равно остается дефицитным. В этих условиях необходимо искать дополнительные средства даже для того, чтобы выплаты остались на уровне прошлого года. В то же время в проекте бюджета предусмотрено увеличение выплат для сотрудников Службы безопасности Украины, подчеркнул депутат.

Ранее Железняк напомнил о словах Зеленского по поводу завершения конфликта. Украинский лидер на встрече с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» заявил, что боевые действия могут закончиться уже в этом году.

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