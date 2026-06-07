Вайдель: Европейский союз душит страны региона без оглядки на последствия

Европейский союз душит страны региона своими законами и регуляциями без оглядки на последствия. Об этом заявила сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель, передает РИА Новости.

«Брюссель "душит" Европу директивами и регламентами, не обращая внимания на последствия», — написала политик. Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что Европейская комиссия в 2025 году приняла свыше тысячи директив, регламентов и технических правовых актов, однако дала оценку их последствий только 25 из них.

Ранее депутат бундестага ФРГ от АдГ Штеффен Котре в интервью «Ленте.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в течение ближайших 10-15 лет возможно заключение нового полноценного соглашения с Россией по безопасности в Европе.

Политик также предрек изменение отношения к Москве среди европейских элит. Он отметил сближение позиций России и США по ряду вопросов, а также дискуссии в Европе о необходимости переговоров с Москвой. При этом парламентарий признал, что в настоящее время подобные разговоры маловероятны из-за кризиса доверия между сторонами.