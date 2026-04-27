Москвичей призвали пересесть на городской транспорт

Москвичей призвали отказаться от поездок на машине ввиду снега с дождем

На фоне снегопада москвичей призывают отказаться от поездок на личном транспорте. Об этом в своем Telegram-канале предупреждает столичный дептранс.

В связи с осадками в виде снега и дождя водителям, перешедшим на летнюю резину, рекомендуют воздержаться от поездок на машине. Вместо этого в ведомстве советуют использовать городской транспорт. При выезде на дорогу автомобилистов призывают не совершать резких маневров, держать дистанцию от впереди идущих машин и соблюдать скоростной режим.

На летних шинах жителям Подмосковья настоятельно рекомендуют не выезжать вплоть до среды. До вечера 29 апреля в столичном регионе ожидаются дождь и снег, а ветер усилится до 20 метров в секунду. Водителей просят не отвлекаться на телефон во время управления автомобилем и не парковаться у деревьев и шатких конструкций.

Также автоэксперты советуют при движении в снегопад выбирать правую полосу дороги, плавно тормозить, избегать интенсивных потоков, сложных развязок и кругового движения.