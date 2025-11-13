Водителям назвали повод остерегаться внезапного снега

Автоэксперт Родионов: Водителям на летней резине нужно отказаться от авто в снег

При внезапно выпавшем снеге водителям на летней резине стоит отказаться от поездок на машине. Повод остерегаться осадков назвал автолюбителям технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, пишет «Авто Mail».

«По статистике, первая волна ДТП с наступлением морозов почти всегда связана именно с летней резиной. Водители в этот период переоценивают возможности своей машины и электронных ассистентов», — пояснил автоэксперт.

До того как удастся сменить резину на зимнюю, Родионов посоветовал пользоваться такси, каршерингом или общественным транспортом. Обычно первое резкое похолодание не длится больше недели, отметил специалист. В автосервис лучше ехать, когда температура стабилизируется выше нулевой отметки — дорога до автосервиса будет безопасной, и очереди уменьшатся.

Если все-таки пришлось выехать в снег на летней резине, эксперт призвал выбирать правую полосу дороги, избегать интенсивных потоков, сложных развязок и кругового движения. Помимо этого, стоит плавно тормозить и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Ранее россиянам рассказали, что защитить автомобиль от аварий поможет своевременная смена покрышек и адаптация водителей к изменениям погоды.