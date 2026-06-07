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15:18, 7 июня 2026Спорт

Тарпищев сравнил Андрееву с Шараповой

Президент ФТР Тарпищев: Андреева и Шарапова разные и как люди, и как игроки
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сравнил победительницу «Ролан Гаррос — 2026» Мирру Андрееву с пятикратной обладательницей титулов на турнирах Большого шлема Марией Шараповой. Об этом сообщает «Чемпионат».

По мнению функционера, спортсменки разные как в человеческом, так и в игровом плане. «Их можно сравнить только из-за того, что Мирра стала чемпионкой в молодом возрасте, да и перспектива большая», — заявил Тарпищев.

Глава ФТР добавил, что Андреевой есть в чем прибавлять. «Надо приобретать такую игру, чтобы она могла выступать одинаково здорово на разных покрытиях. Работы очень много, но перспективы очень хорошие», — отметил Тарпищев.

Ранее Андреева одолела польку Майю Хвалиньскую и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос». Финальный поединок женского открытого чемпионата Франции завершился в пользу 19-летней российской теннисистки в двух партиях со счетом 6:3, 6:2.

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