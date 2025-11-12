Россиянам назвали способы защитить машину от аварий

Эксперт Коротков: Адаптация к изменениям погоды защитит автомобиль от аварий

Своевременная смена летней резины и адаптация к изменениям погоды помогут защитить водителей от аварий в ноябре. Способы предотвратить ДТП в период межсезонья назвал российским водителям генеральный директор MIGTORG Александр Коротков в беседе с радио Sputnik.

Приоритетной задачей для автомобилистов эксперт назвал замену покрышек на зимние, особенно если речь идет о «липучках» (фрикционных шинах) — они лучше всего проявляют себя в переходный период. В процессе нужно попросить в автосервисе оценить уровень и состояние тормозной жидкости — она помогает избежать заклинивания и снижает нагрузку на систему торможения.

Коротков отметил, что даже самым опытным водителям потребуется время, чтобы адаптироваться к изменениям погоды. «Так, на автомобилях с большой мощностью лучше избегать резких стартов, а перед поворотом сбавляйте скорость, двигайтесь накатом, лишние нажатия на акселератор и тормоз могут привести к юзу авто», — пояснил эксперт.

Во время парковки специалист посоветовал избегать угловых мест — так ниже риск быть задетым проезжающим мимо транспортом в период гололедицы. Коротков также призвал не включать дальний свет при проезде по дорогам со встречным движением. В этом случае есть риск ослепить других водителей и создать аварийную ситуацию.

Ранее московских водителей предупредили об опасном тумане 12 и 13 ноября. В МЧС спрогнозировали, что видимость на дорогах ухудшится до 200-700 метров.