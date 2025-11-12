Московских водителей предупредили об опасном явлении

МЧС: Сильный туман окутает Москву 12 и 13 ноября, видимость ухудшится до 200 м

Сильный туман окутает Москву с 12 по 13 ноября, на дорогах сильно ухудшится видимость. Об опасном явлении предупредили столичных водителей в Telegram-канале МЧС.

По прогнозам специалистов Росгидромета, явление продлится с 23:00 среды, 12 ноября, до 9:00 четверга, 13 ноября. Местами видимость в столице и области будет достигать 200-700 метров.

Водителей призвали в этот период снизить скорость движения, избегать опасных маневров и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

До этого в Москве перекрыли движение транспорта по центральным улицам. Так, машины временно не могут проехать по Большому Каменному мосту и Кремлевской набережной. Кроме того, движение пока перекрыто и на Тверской улице. Водителей просят быть внимательными и строить маршруты заранее. Причины перекрытия движения не называются.