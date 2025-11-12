Экономика
11:09, 12 ноября 2025Экономика

В центре Москвы перекрыли движение

В Москве временно закрыли движение на участках в центре города
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Утром в среду, 12 ноября, на центральных улицах Москвы перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал столичного Дептранса.

Проезд временно закрыт на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной. Кроме того, движение пока перекрыто и на Тверской улице. Водителей просят быть внимательными и строить маршруты заранее. Причины перекрытия движения не называются.

Судя по данным онлайн-карт, к 11:10 пробки в Москве достигают пяти баллов. Затруднения наблюдаются на Ленинградском проспекте в сторону центра, а также на нескольких участках Садового кольца и ТТК.

