В центре Москвы перекрыли движение

В Москве временно закрыли движение на участках в центре города

Утром в среду, 12 ноября, на центральных улицах Москвы перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал столичного Дептранса.

Проезд временно закрыт на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной. Кроме того, движение пока перекрыто и на Тверской улице. Водителей просят быть внимательными и строить маршруты заранее. Причины перекрытия движения не называются.

Судя по данным онлайн-карт, к 11:10 пробки в Москве достигают пяти баллов. Затруднения наблюдаются на Ленинградском проспекте в сторону центра, а также на нескольких участках Садового кольца и ТТК.