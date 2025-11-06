В Москве произошло массовое ДТП с пострадавшими

На Калужском шоссе столкнулись пять легковушек и «Газель»

В Москве на Калужском шоссе произошла массовая авария с пострадавшими. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ДТП с пятью легковыми автомобилями и «Газелью» случилось на 45-м километре шоссе возле села Красная Пахра. От удара одна из машин развернулась и перекрыла часть дороги.

По словам очевидцев, из-за аварии появилась пробка в сторону области. К месту уже прибыли сотрудники МЧС и полиции. На данный момент число пострадавших неизвестно.

