20:53, 6 ноября 2025

В Москве произошло массовое ДТП с пострадавшими

На Калужском шоссе столкнулись пять легковушек и «Газель»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетДТП в Москве:

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве на Калужском шоссе произошла массовая авария с пострадавшими. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ДТП с пятью легковыми автомобилями и «Газелью» случилось на 45-м километре шоссе возле села Красная Пахра. От удара одна из машин развернулась и перекрыла часть дороги.

По словам очевидцев, из-за аварии появилась пробка в сторону области. К месту уже прибыли сотрудники МЧС и полиции. На данный момент число пострадавших неизвестно.

Ранее пять человек стали жертвами мощного лобового столкновения минивэнов на трассе Р-257 «Енисей» в республике Тыва. Последствия серьезной аварии сняли на видео. На кадры попали два искореженных авто — Toyota Wish и Toyota Voxy.

