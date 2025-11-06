Россия
11:35, 6 ноября 2025Россия

Последствия столкновения минивэнов с пятью жертвами на российской трассе сняли на видео

Пять человек стали жертвами мощного лобового столкновения авто на трассе в Тыве
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Пять человек стали жертвами мощного лобового столкновения минивэнов на трассе Р-257 «Енисей» в республике Тыва. Об этом сообщает МВД по региону в Telegram.

Последствия серьезной аварии сняли на видео. На кадры попали два искореженных авто — Toyota Wish и Toyota Voxy. Обломки иномарок разбросало по дорожному полотну.

Как рассказали в МВД, авария произошла из-за выезда Toyota Wish на встречку. После ДТП двух россиян доставили в реанимацию, еще троим оказали медпомощь на месте. «В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщили в полиции.

Ранее сегодня, 6 ноября, сообщалось, что пассажирский автобус столкнулся с поездом в Хабаровске.

    Последствия столкновения минивэнов с пятью жертвами на российской трассе сняли на видео

