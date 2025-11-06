Россия
Пассажирский автобус столкнулся с поездом в российском городе

ГИБДД: Автобус столкнулся с поездом в Хабаросвке, 4 человека пострадали
Александра Синицына
Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края / Telegram

Пассажирский автобус столкнулся с поездом в Хабаровске, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по российскому региону в Telegram-канале.

«На железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды 4/3 водитель автобуса маршрута 40 проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом. Дорога в месте ДТП перекрыта», — говорится в сообщении ГИБДД.

В автобусе на момент инцидента находились трое пассажиров (один из них несовершеннолетний) и водитель, все они были госпитализированы с травмами.

Ранее грузовой и хозяйственный поезда врезались друг в друга в Нижегородской области. В результате произошел сход нескольких вагонов.

