22:20, 17 октября 2025

В российском регионе столкнулись два поезда

СК: В Нижегородской области столкнулись два поезда
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Global Look Press

Грузовой и хозяйственный поезда врезались друг в друга в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное следственное управление СК на транспорте.

Согласно предварительной информации, инцидент случился вечером 17 октября на станции Сергач Горьковской железной дороги. В результате столкновения произошел сход нескольких вагонов грузового поезда, они были без груза.

Отмечается, что никто не пострадал.

Инициирована доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба. Произошел сход четырех полувагонов из-за столкновения укладочного крана с составом грузового поезда, пояснили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Ранее в Крыму пять поездов задержались из-за происшествия на путях. Так, состав из Санкт-Петербурга в Севастополь задержался на 4,5 часа.

    Все новости