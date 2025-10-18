В российском регионе столкнулись два поезда

СК: В Нижегородской области столкнулись два поезда

Грузовой и хозяйственный поезда врезались друг в друга в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное следственное управление СК на транспорте.

Согласно предварительной информации, инцидент случился вечером 17 октября на станции Сергач Горьковской железной дороги. В результате столкновения произошел сход нескольких вагонов грузового поезда, они были без груза.

Отмечается, что никто не пострадал.

Инициирована доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба. Произошел сход четырех полувагонов из-за столкновения укладочного крана с составом грузового поезда, пояснили в Приволжской транспортной прокуратуре.

