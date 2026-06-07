Володин подчеркнул нелегитимность должности Зеленского

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал президента Украины Владимира Зеленского террористом. Его комментарий показали в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Зеленский возглавляет террористический киевский нацистский режим, перечислив ряд последних происшествий. «То, что произошло в Старобельске, что произошло с автобусом, где мирные люди ехали, тоже памятно. А сейчас и из Азербайджана граждане погибли. Потом беспилотники Украины залетают на территорию Европы», — пояснил Володин.

Вместе с тем политик подчеркнул нелегитимность должности Зеленского. «А то, что он письма пишет, ему, наверное, другого уже не дано», — добавил он.

Ранее Володин допустил, что атаки Украины на мирное население России могут привести к тому, что Москва использует оружие, которое «ни от кого не оставит следа». Он выразил мнение, что ответ Москвы должен быть жестким.

