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15:24, 7 июня 2026Россия

Володин назвал Зеленского террористом

Володин подчеркнул нелегитимность должности Зеленского
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал президента Украины Владимира Зеленского террористом. Его комментарий показали в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Зеленский возглавляет террористический киевский нацистский режим, перечислив ряд последних происшествий. «То, что произошло в Старобельске, что произошло с автобусом, где мирные люди ехали, тоже памятно. А сейчас и из Азербайджана граждане погибли. Потом беспилотники Украины залетают на территорию Европы», — пояснил Володин.

Вместе с тем политик подчеркнул нелегитимность должности Зеленского. «А то, что он письма пишет, ему, наверное, другого уже не дано», — добавил он.

Ранее Володин допустил, что атаки Украины на мирное население России могут привести к тому, что Москва использует оружие, которое «ни от кого не оставит следа». Он выразил мнение, что ответ Москвы должен быть жестким.

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