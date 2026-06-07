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15:24, 7 июня 2026Бывший СССР

На Украине задумались о внесении Брэда Питта в базу «Миротворца»

«Абзац»: На Украине обсуждают возможность внесения актера Брэда Питта в базу «Миротворца»
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images for Warner Bros. Pictures

На Украине задумались о внесении американского актера Брэда Питта в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Информация об этом опубликована в Telegram-канале издания «Абзац».

Поводом для обсуждения подобной возможности стало то, что Питт выразил поддержку российской теннисистке Мирре Андреевой, одержавшей победу в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос». На опубликованном в сети видео голливудский актер одним из первых встал и начал аплодировать российской спортсменке.

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Ранее в базу «Миротворца» внесли российского комика Алексея Щербакова. В частности, его обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

До этого в базу попал блогер и предприниматель Николай Василенко, получивший в сети прозвище «человек — лавандовый раф». Его обвинили, среди прочего, в покушении на суверенитет и целостность Украины. Уточнялось, что блогер попал в базу украинского ресурса, так как купил внедорожник для бойцов СВО и публично поддерживал действия России.

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