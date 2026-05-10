16:01, 10 мая 2026Интернет и СМИ

«Человек-лавандовый раф» попал в базу «Миротворца»

Блогера Николая Василенко внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Маргарита Щигарева
Фото: @nikolay_anatolievich_vasilenko

Популярный российский блогер Николай Василенко, которого пользователи соцсетей в шутку прозвали «человеком-лавандовым рафом», попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России). О том, что инфлюенсера внесли в базу скандального ресурса, пишет РИА Новости.

По информации агентства, личные данные Василенко были опубликованы на сайте в воскресенье, 10 мая. «"Миротворец" обвиняет его в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что блогера добавили в базу, поскольку он приобрел внедорожник для бойцов СВО.

О том, что Василенко передаст бойцам СВО автомобиль, стало известно в марте. Такое решение он принял после того, как его оштрафовала ГИБДД за проезд на машине по городской набережной.

