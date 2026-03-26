Оштрафованный «Лавандовый раф» из мемов поможет бойцам СВО

Блогер Василенко решил приобрести автомобиль для бойцов СВО после штрафа ГИБДД

Популярный российский блогер и предприниматель Николай Василенко, известный в мемах как «Лавандовый раф», передаст бойцам СВО автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Глава города напомнил, что ранее Василенко оштрафовала ГИБДД за то, что он проехал на машине по городской набережной. «Некорректность своего поступка он признал еще вчера, когда публично извинился и оплатил штраф ГИБДД. Но мы с Николаем Анатольевичем сошлись во мнении, что раскаяние должно быть деятельным», — добавил Скрябин.

По словам мэра, блогер решил приобрести для одного из подразделений автомобиль повышенной проходимости и наполнить его гуманитарной помощью. В ролике, опубликованном Скрябиным, Василенко отметил, что будет рад помочь бойцам СВО. «Я же сам офицер, я сюда и приехал учиться в военное училище», — добавил он.

О том, что Василенко оштрафовали за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в Ростове-на-Дону, стало известно 25 марта. Отмечалось, что герой мемов проехался на своем автомобиле по городской набережной.

