18:21, 12 марта 2026

Популярный блогер рассказал об обилии русской речи в одном зарубежном городе

Блогер Василенко заявил, что в Дубае многие люди говорят на русском языке
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Abdel Hadi Ramahi / Reuters

Популярный российский блогер Николай Василенко, которого пользователи соцсетей прозвали «лавандовым рафом», заявил об обилии русской речи в Дубае. Об этом он рассказал в беседе с блогером Эльдаром Джараховым, видео вышло во «ВКонтакте».

По словам Василенко, в 2026 году он провел в этом зарубежном городе 57 дней. «Там столько людей, пользующихся русским языком. Их прям вот очень много», — добавил он.

Джарахов согласился с собеседником и отметил, что в любом торговом центре или магазине в Дубае можно найти русскоговорящего человека. Кроме того, он указал, что зимой встречает в этом городе своих знакомых чаще, чем в Москве.

Ранее стало известно, что Василенко готов выступить на корпоративе за несколько миллионов рублей. Уточнялось, что в ходе выступления блогер будет читать стихотворения русских поэтов.

Перед этим он также раскрыл отношение к тому, что в соцсетях его часто называют «лавандовым рафом». Василенко признался, что поначалу был недоволен этим прозвищем.

