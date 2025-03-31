Прозванный «лавандовым рафом» блогер объяснил свое отношение к прозвищу

Блогер Николай Василенко рассказал о злости из-за прозвища «лавандовый раф»

Ростовский предприниматель и популярный блогер Николай Василенко, которого пользовали сети прозвали «лавандовым рафом», объяснил свое отношение к прозвищу. Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак, опубликованном на ее YouTube-канале.

На вопрос о том, как он воспринимает прозвище, Василенко ответил, что поначалу негативно к нему относился. «Меня даже в какой-то момент это раздражало. Я же человек, я же взрослый мужчина. И, конечно, во мне живет тщеславие и какая-то может быть иногда злость, наверное», — признался он.

В январе Василенко раскрыл свою реакцию на популярность в интернете. Предприниматель отметил, что поначалу его обидело сравнение с лавандовым рафом, однако после общения с молодыми поклонниками его отношение к этому мему изменилось.

Ролики Василенко стали набирать популярность в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) осенью 2024 года. В большинстве видео бизнесмен призывает подписчиков улыбаться и радоваться каждому дню. В сети Николая Василенко также называют «человеком-антидепрессантом», «живым воплощением лавандового рафа и ромашкового чая», а также «амбассадором добра в России».