Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:55, 31 марта 2025Интернет и СМИ

Прозванный «лавандовым рафом» блогер объяснил свое отношение к прозвищу

Блогер Николай Василенко рассказал о злости из-за прозвища «лавандовый раф»
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Eugenevortep / Shutterstock / Fotodom

Ростовский предприниматель и популярный блогер Николай Василенко, которого пользовали сети прозвали «лавандовым рафом», объяснил свое отношение к прозвищу. Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак, опубликованном на ее YouTube-канале.

На вопрос о том, как он воспринимает прозвище, Василенко ответил, что поначалу негативно к нему относился. «Меня даже в какой-то момент это раздражало. Я же человек, я же взрослый мужчина. И, конечно, во мне живет тщеславие и какая-то может быть иногда злость, наверное», — признался он.

В январе Василенко раскрыл свою реакцию на популярность в интернете. Предприниматель отметил, что поначалу его обидело сравнение с лавандовым рафом, однако после общения с молодыми поклонниками его отношение к этому мему изменилось.

Ролики Василенко стали набирать популярность в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) осенью 2024 года. В большинстве видео бизнесмен призывает подписчиков улыбаться и радоваться каждому дню. В сети Николая Василенко также называют «человеком-антидепрессантом», «живым воплощением лавандового рафа и ромашкового чая», а также «амбассадором добра в России».

    Обсудить
    Последние новости

    Путин распорядился провести самый масштабный за 14 лет призыв в армию. Сколько человек получат повестки и где будут служить?

    Каллас призвала установить четкие сроки для прекращения огня на Украине

    Аферисты выманили у пожилой москвички десятки миллионов рублей

    Марин Ле Пен прокомментировала вынесенный ей приговор

    Сийярто раскритиковал попытки Брюсселя присоединить Украину к ЕС

    Армия России взяла под контроль поселок в ДНР

    Машина упала с многоэтажной парковки в Москве

    Российская пенсионерка отдала миллионы мошенникам и отказалась этому верить

    Россиянина Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ

    Названы пять шагов для борьбы с бессонницей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше