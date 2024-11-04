«Хочу быть им». Бывший водочный магнат пришел в интернет и всех покорил. Как он стал главным воплощением добра в России?

Человек-антидепрессант, живое воплощение лавандового рафа и ромашкового чая, а также амбассадор добра в России — так в Рунете прозвали ростовского бизнесмена Николая Василенко. Видео с улыбчивым предпринимателем-эстетом, который призывает всех радоваться жизни и ценить каждое мгновение, заполонили соцсети россиян посреди осени и моментально превратили его в новый мем. Одни восхищаются Василенко и умоляют его раскрыть секрет постоянного хорошего настроения, другие упражняются в остроумии под его роликами, а у некоторых всегда безмятежный и счастливый бизнесмен вызывает подозрения. Кто такой Николай Анатольевич Василенко и почему он никого не оставляет равнодушным — в материале «Ленты.ру».

Бизнесмен. Литературный человек, популяризатор стиха, прозы, и обязательно вслух. Люблю и уважаю слово Николай Василенко о самом себе

«Улыбайтесь!»

Визитная карточка Николая Василенко — видео, в которых он едет в машине и обращается к зрителям. Таких роликов в его аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) довольно много, и они весьма похожи друг на друга. В подобных видео он обычно немного рассказывает о погоде в городе (радуясь ей независимо от того, солнечно на дворе или пасмурно) и желает подписчикам хорошего дня. При этом он всегда безмятежен, щегольски одет и улыбчив.

Улыбайтесь. Улыбайтесь себе, улыбайтесь миру вокруг, улыбайтесь человеку, который проходит мимо вас, или который с вами в лифте, или который с вами в машине или в автобусе. Мир от этого станет лучше Николай Василенко бизнесмен, блогер

Николая Василенко прославили видео, в которых он улыбается и желает зрителям хорошего дня Фото: @nikolay_anatolievich_vasilenko

Улыбаться и не стесняться этого предприниматель призывает почти в каждом видео. По его словам, улыбка — это маленький акт добра, и излишней она не бывает. «Я не думаю, что всегда нужно быть серьезным», — также отметил Василенко в одном из роликов.

Не меньше, чем улыбки, герой мемов ценит ясную погоду и любит понежиться под лучами солнца, сидя дома в кресле.

Доброе утро, друзья. Солнечное утро, красивое утро! Николай Василенко бизнесмен, блогер

Вселенная предпринимателя, представленная в его блоге, также состоит из классической музыки, нарядов люксовых брендов, живых цветов, картин и литературы. Книги, судя по всему, занимают в жизни Василенко особое место — он нередко призывает подписчиков читать поэзию и прозу, причем обязательно вслух. Многие видео в его блоге посвящены роману «Воскресение» Льва Толстого, он нередко рассуждает о произведении и читает вслух отрывки. «Лев Николаевич велик, он мне очень помогает. Я очень рад, что я к нему вернулся», — пояснял россиянин.

Периодически «человек-антидепрессант» показывает подписчикам фотографии своей семьи, делится небольшими историями из жизни и любимой музыкой, поет или просто пританцовывает под музыку. А иногда героями его роликов становятся питомцы — лабрадор Николь и британский кот Шерлок.

Но что бы Василенко ни делал на видео, он всегда неспешен и умиротворен. «Присмотритесь к жизни, она красива и прекрасна», «Мир в душе, в моем мире, в моей душе», «Я рад всему миру», — подписывает он свои ролики.

Чем Николай Василенко занимался до популярности в интернете

Имя Николая Василенко не впервые гремит в прессе: в 2000-е годы он нередко становился героем статей из-за своей предпринимательской деятельности. Тогда он был известен не как «король Reels» (так в связи с большой популярностью его нарекли в сети), а как крупный производитель водки и совладелец компании «Регата».

В интервью Василенко рассказывал, что происходит из семьи потомственных военных и в 1991 году окончил училище ракетных войск. Он пояснял, что в итоге решил заняться бизнесом, так как в то время профессия офицера не была востребована

Будущий герой мемов тогда вместе с друзьями начал заниматься розничной торговлей. «За короткий срок появилось около 25 небольших торговых точек в центре [Ростова-на-Дону]. Торговали всем — от алкоголя до жевательной резинки», — говорил он.

А в конце 1990-х Василенко со своими бизнес-партнерами занялся производством алкоголя, причем в расчете на рынок США. С этим направлением его деятельности связан один яркий случай: в 2002 году предприниматель пообещал засудить американскую кинокомпанию Columbia Pictures за то, что в боевике «Три икса» злодей в больших количествах пьет водку его бренда.

Василенко тогда заявил, что упоминание производимой его компанией водки в таком контексте дискредитирует и сам напиток, и его производителя. В итоге было подписано мировое соглашение, и ростовская компания получила право в течение года снабжать своей водкой голливудские вечеринки.

Николай Василенко нередко снимает у себя дома видео, в которых читает вслух Кадр: @nikolay_anatolievich_vasilenko

По данным ростовских СМИ, сейчас покоривший соцсети предприниматель уже не занимается «Регатой», а работает с арендой недвижимости и является совладельцем элитного ресторана «Онегин Дача» в Ростове-на-Дону, который посещает «вся местная богема».

А набирать популярность в Instagram ростовский бизнесмен начал в октябре, причем до этого его аккаунт был закрытым. В одном из первых роликов, который вышел на массовую аудиторию, Василенко едет в машине и неторопливо рассказывает о своем шейном платке, попутно успевая похвалить теплую ростовскую осень и пожелать подписчикам приятного дня.

Ношу я платочки часто вместо галстука. Я люблю галстуки, но, пока еще не холодно, можно и без галстука, с таким вот шейным платком. И пока еще в голубом, не очень теплом костюме. Еще в Ростове тепло. Хороший сегодня день Николай Василенко бизнесмен, блогер

Именно после этого видео к Василенко в интернете приклеилось шутливое прозвище «лавандовый раф, если бы он был человеком». С тех пор число его подписчиков неумолимо увеличивается: например, еще 24 октября их было 300 тысяч, а уже 31-го фолловеров стало в два раза больше. Сам предприниматель комментировал свалившуюся на него славу словами «залюбили вы меня» и признавался, что слегка смущен ажиотажем вокруг своего блога.

Я очень благодарен за то, что пришелся вам по сердцу Николай Василенко бизнесмен, блогер

Фото: @nikolay_anatolievich_vasilenko

«Если бы мармелад был человеком»

«Телефон заряжается от Николая», «Это вы серотонин придумали?», «Тихий океан знаете? Это Николай Анатольевич успокоил», «Если Николай Анатольевич переедет в Санкт-Петербург, здесь будет солнечно 365 дней в году», — пишут пользователи под роликами Василенко. В комментариях под ними неизменно разворачиваются обширные дискуссии, в которых подписчики бизнесмена с юмором и иронией пытаются подобрать ему идеальную характеристику.

Россиянина называют амбассадором магния и витамина D, мастером спорта по улыбке, новой достопримечательностью Ростова-на-Дону, островком спокойствия и уюта в интернете, котом Леопольдом в человеческом обличии и Эндорфином Анатольевичем. Комментаторы также шутят, что блог Василенко приводит в норму давление, избавляет зрителей от головой боли и лишает работы психологов и психотерапевтов.

Ощущение, что он едет по облачным дорогам, а на обочинах — кусты из роз, и над кустами феи на скрипках играют райскую музыку, а в баке не бензин, а взбитые сливки и выхлоп с ароматом молочной карамели пользовательница Instagram

Николай Василенко благодаря своей жизнерадостности стал мемом в соцсетях Скриншот: @clearrwaterr

Кроме того, умиротворенный предприниматель в глазах пользователей соцсети стал живым воплощением всех радостных и приятных моментов и вещей: от торта «Медовик» до объятий бабушки и тринадцатой зарплаты. «Вы что за крем "Бархатные ручки"», «Так выглядит последний платеж по ипотеке», «Если бы мармелад был человеком», «Он — доллар по 30 рублей», «Николай, вы что, за включенное отопление в квартире осенью?» — шутят комментаторы.

Он же буквально квас из желтой бочки в летний день, как деньги в зимней куртке, пьянка без похмелья, жизнь без будильника

TDNA21 пользователь X

Некоторым пользователям безмятежный Василенко, призывающий окружающих улыбаться и радоваться новому дню, напомнил их безработных друзей, не отягощенных заботами; родителей, отдавших детей на выходные к бабушке; а также самих себя после долгой истерики.

Однако не все пали перед обаянием бизнесмена. Некоторые комментаторы уверяют, что идиллические видео Василенко их раздражают, и подвергают сомнению искренность россиянина. Другие и вовсе подозревают, что у нового героя мемов есть темная сторона: по их словам, расслабленный и добродушный Василенко напоминает им маньяков из сериалов.

«Почему-то ощущение, будто у него в подвале несколько девочек заперто, а на стене висят всякие кровавые ножницы, бензопилы и скальпели», «Я ему не доверяю, почему, пока понять не могу», «Это токсичный позитив. Обычно подобные люди оказываются совершенно не тем, кем пытаются казаться, и внутри очень гнилые», — рассуждают критики.

Впрочем, многие поклонники Василенко отмечают: поначалу они тоже отнеслись к его роликам скептически, но в итоге подсели на них. По их словам, просмотр видео с предпринимателем умиротворяет их и дарит хорошее настроение. «Человек живет эту жизнь и радуется всему и всем, а другие не выносят его доброту, потому что у них нет того самого солнца внутри», «Он словно наполняет нас спокойствием и светом. Теперь я улыбаюсь вместе с ним», «Нашла пару дней назад этот аккаунт. Как он меня успокаивает», «Я стал чаще улыбаться благодаря вам, Николай Анатольевич», — рассказывают его подписчики.

Я несколько раз пролистывал его в ленте Reels, думая, какой это кринж, а сегодня с температурой лежал, думал, что посмотреть, и — бам! — он попался. Я полтора часа листал его Reels. Это чисто мужчина, проработавший свои травмы и рамки, хочу быть им

VladAyran пользователь X

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Главный вопрос, интересующий многих подписчиков Василенко: как обрести такую же гармонию с собой и миром. «Что нужно принимать, чтобы так же улыбаться?» — как-то спросили бизнесмена в комментариях. «Улыбку», — просто ответил предприниматель.

