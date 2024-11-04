Человек-антидепрессант, живое воплощение лавандового рафа и ромашкового чая, а также амбассадор добра в России — так в Рунете прозвали ростовского бизнесмена Николая Василенко. Видео с улыбчивым предпринимателем-эстетом, который призывает всех радоваться жизни и ценить каждое мгновение, заполонили соцсети россиян посреди осени и моментально превратили его в новый мем. Одни восхищаются Василенко и умоляют его раскрыть секрет постоянного хорошего настроения, другие упражняются в остроумии под его роликами, а у некоторых всегда безмятежный и счастливый бизнесмен вызывает подозрения. Кто такой Николай Анатольевич Василенко и почему он никого не оставляет равнодушным — в материале «Ленты.ру».
Бизнесмен. Литературный человек, популяризатор стиха, прозы, и обязательно вслух. Люблю и уважаю слово
«Улыбайтесь!»
Визитная карточка Николая Василенко — видео, в которых он едет в машине и обращается к зрителям. Таких роликов в его аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) довольно много, и они весьма похожи друг на друга. В подобных видео он обычно немного рассказывает о погоде в городе (радуясь ей независимо от того, солнечно на дворе или пасмурно) и желает подписчикам хорошего дня. При этом он всегда безмятежен, щегольски одет и улыбчив.
Улыбайтесь. Улыбайтесь себе, улыбайтесь миру вокруг, улыбайтесь человеку, который проходит мимо вас, или который с вами в лифте, или который с вами в машине или в автобусе. Мир от этого станет лучше
Улыбаться и не стесняться этого предприниматель призывает почти в каждом видео. По его словам, улыбка — это маленький акт добра, и излишней она не бывает. «Я не думаю, что всегда нужно быть серьезным», — также отметил Василенко в одном из роликов.
Не меньше, чем улыбки, герой мемов ценит ясную погоду и любит понежиться под лучами солнца, сидя дома в кресле.
Доброе утро, друзья. Солнечное утро, красивое утро!
Вселенная предпринимателя, представленная в его блоге, также состоит из классической музыки, нарядов люксовых брендов, живых цветов, картин и литературы. Книги, судя по всему, занимают в жизни Василенко особое место — он нередко призывает подписчиков читать поэзию и прозу, причем обязательно вслух. Многие видео в его блоге посвящены роману «Воскресение» Льва Толстого, он нередко рассуждает о произведении и читает вслух отрывки. «Лев Николаевич велик, он мне очень помогает. Я очень рад, что я к нему вернулся», — пояснял россиянин.
Периодически «человек-антидепрессант» показывает подписчикам фотографии своей семьи, делится небольшими историями из жизни и любимой музыкой, поет или просто пританцовывает под музыку. А иногда героями его роликов становятся питомцы — лабрадор Николь и британский кот Шерлок.
Но что бы Василенко ни делал на видео, он всегда неспешен и умиротворен. «Присмотритесь к жизни, она красива и прекрасна», «Мир в душе, в моем мире, в моей душе», «Я рад всему миру», — подписывает он свои ролики.
Чем Николай Василенко занимался до популярности в интернете
Имя Николая Василенко не впервые гремит в прессе: в 2000-е годы он нередко становился героем статей из-за своей предпринимательской деятельности. Тогда он был известен не как «король Reels» (так в связи с большой популярностью его нарекли в сети), а как крупный производитель водки и совладелец компании «Регата».
В интервью Василенко рассказывал, что происходит из семьи потомственных военных и в 1991 году окончил училище ракетных войск. Он пояснял, что в итоге решил заняться бизнесом, так как в то время профессия офицера не была востребована
Будущий герой мемов тогда вместе с друзьями начал заниматься розничной торговлей. «За короткий срок появилось около 25 небольших торговых точек в центре [Ростова-на-Дону]. Торговали всем — от алкоголя до жевательной резинки», — говорил он.
А в конце 1990-х Василенко со своими бизнес-партнерами занялся производством алкоголя, причем в расчете на рынок США. С этим направлением его деятельности связан один яркий случай: в 2002 году предприниматель пообещал засудить американскую кинокомпанию Columbia Pictures за то, что в боевике «Три икса» злодей в больших количествах пьет водку его бренда.
Василенко тогда заявил, что упоминание производимой его компанией водки в таком контексте дискредитирует и сам напиток, и его производителя. В итоге было подписано мировое соглашение, и ростовская компания получила право в течение года снабжать своей водкой голливудские вечеринки.
По данным ростовских СМИ, сейчас покоривший соцсети предприниматель уже не занимается «Регатой», а работает с арендой недвижимости и является совладельцем элитного ресторана «Онегин Дача» в Ростове-на-Дону, который посещает «вся местная богема».
А набирать популярность в Instagram ростовский бизнесмен начал в октябре, причем до этого его аккаунт был закрытым. В одном из первых роликов, который вышел на массовую аудиторию, Василенко едет в машине и неторопливо рассказывает о своем шейном платке, попутно успевая похвалить теплую ростовскую осень и пожелать подписчикам приятного дня.
Ношу я платочки часто вместо галстука. Я люблю галстуки, но, пока еще не холодно, можно и без галстука, с таким вот шейным платком. И пока еще в голубом, не очень теплом костюме. Еще в Ростове тепло. Хороший сегодня день
Именно после этого видео к Василенко в интернете приклеилось шутливое прозвище «лавандовый раф, если бы он был человеком». С тех пор число его подписчиков неумолимо увеличивается: например, еще 24 октября их было 300 тысяч, а уже 31-го фолловеров стало в два раза больше. Сам предприниматель комментировал свалившуюся на него славу словами «залюбили вы меня» и признавался, что слегка смущен ажиотажем вокруг своего блога.
Я очень благодарен за то, что пришелся вам по сердцу
«Если бы мармелад был человеком»
«Телефон заряжается от Николая», «Это вы серотонин придумали?», «Тихий океан знаете? Это Николай Анатольевич успокоил», «Если Николай Анатольевич переедет в Санкт-Петербург, здесь будет солнечно 365 дней в году», — пишут пользователи под роликами Василенко. В комментариях под ними неизменно разворачиваются обширные дискуссии, в которых подписчики бизнесмена с юмором и иронией пытаются подобрать ему идеальную характеристику.
Россиянина называют амбассадором магния и витамина D, мастером спорта по улыбке, новой достопримечательностью Ростова-на-Дону, островком спокойствия и уюта в интернете, котом Леопольдом в человеческом обличии и Эндорфином Анатольевичем. Комментаторы также шутят, что блог Василенко приводит в норму давление, избавляет зрителей от головой боли и лишает работы психологов и психотерапевтов.
Ощущение, что он едет по облачным дорогам, а на обочинах — кусты из роз, и над кустами феи на скрипках играют райскую музыку, а в баке не бензин, а взбитые сливки и выхлоп с ароматом молочной карамели
Скриншот: @clearrwaterr
Кроме того, умиротворенный предприниматель в глазах пользователей соцсети стал живым воплощением всех радостных и приятных моментов и вещей: от торта «Медовик» до объятий бабушки и тринадцатой зарплаты. «Вы что за крем "Бархатные ручки"», «Так выглядит последний платеж по ипотеке», «Если бы мармелад был человеком», «Он — доллар по 30 рублей», «Николай, вы что, за включенное отопление в квартире осенью?» — шутят комментаторы.
Он же буквально квас из желтой бочки в летний день, как деньги в зимней куртке, пьянка без похмелья, жизнь без будильника
Некоторым пользователям безмятежный Василенко, призывающий окружающих улыбаться и радоваться новому дню, напомнил их безработных друзей, не отягощенных заботами; родителей, отдавших детей на выходные к бабушке; а также самих себя после долгой истерики.
Однако не все пали перед обаянием бизнесмена. Некоторые комментаторы уверяют, что идиллические видео Василенко их раздражают, и подвергают сомнению искренность россиянина. Другие и вовсе подозревают, что у нового героя мемов есть темная сторона: по их словам, расслабленный и добродушный Василенко напоминает им маньяков из сериалов.
«Почему-то ощущение, будто у него в подвале несколько девочек заперто, а на стене висят всякие кровавые ножницы, бензопилы и скальпели», «Я ему не доверяю, почему, пока понять не могу», «Это токсичный позитив. Обычно подобные люди оказываются совершенно не тем, кем пытаются казаться, и внутри очень гнилые», — рассуждают критики.
Впрочем, многие поклонники Василенко отмечают: поначалу они тоже отнеслись к его роликам скептически, но в итоге подсели на них. По их словам, просмотр видео с предпринимателем умиротворяет их и дарит хорошее настроение. «Человек живет эту жизнь и радуется всему и всем, а другие не выносят его доброту, потому что у них нет того самого солнца внутри», «Он словно наполняет нас спокойствием и светом. Теперь я улыбаюсь вместе с ним», «Нашла пару дней назад этот аккаунт. Как он меня успокаивает», «Я стал чаще улыбаться благодаря вам, Николай Анатольевич», — рассказывают его подписчики.
Я несколько раз пролистывал его в ленте Reels, думая, какой это кринж, а сегодня с температурой лежал, думал, что посмотреть, и — бам! — он попался. Я полтора часа листал его Reels. Это чисто мужчина, проработавший свои травмы и рамки, хочу быть им
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Главный вопрос, интересующий многих подписчиков Василенко: как обрести такую же гармонию с собой и миром. «Что нужно принимать, чтобы так же улыбаться?» — как-то спросили бизнесмена в комментариях. «Улыбку», — просто ответил предприниматель.