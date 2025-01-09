Улыбающийся «король Reels» рассказал об обиде из-за комментариев в сети

Блогер Василенко заявил, что обижался из-за сравнения его с лавандовым рафом

Популярный российский блогер и предприниматель Николай Василенко, известный в сети как «король Reels» благодаря своим призывам улыбаться, рассказал о своей реакции на популярность в интернете. Подробности он раскрыл в беседе с инфлюэнсером Александром Соколовским, запись которой доступна в соцсети «ВКонтакте».

Блогер признался, что после того, как он понял, что его контент стал популярным, его первым желанием было закрыться от комментариев в сети. В частности, его обидело сравнение с лавандовым рафом. «Сразу появилось много хейта. [Появилось желание] опять стать закрытым. Зачем мне быть каким-то там лавандовым рафом? Я до сих пор этот раф так и не попробовал», — порассуждал Василенко.

При этом он заявил, что избавился от подобных эмоций после того, как познакомился со своими молодыми фанатами вживую. Они объяснили инфлюэнсеру, что его контент их радует и вдохновляет.

Видео Василенко стали популярны в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) в октябре 2024 года. В роликах блогер читает вслух стихи и прозаические произведения и призывает своих зрителей чаще улыбаться. «Лавандовый раф, если бы он был человеком» — прозвали Василенко пользователи сети.