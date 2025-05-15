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15:19, 15 мая 2025Интернет и СМИ

Раскрыта стоимость выступления «человека-лавандового рафа» Василенко на корпоративе

Super.ru: Блогер Василенко готов выступить на корпоративе за два миллиона рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @nikolay_anatolievich_vasilenko

Популярный российский блогер и предприниматель Николай Василенко, известный в сети как «человек-лавандовый раф», готов выступить на корпоративе за несколько миллионов рублей. Стоимость его участия в праздничном мероприятии раскрыло издание Super.ru.

По данным издания, за час чтения стихотворений русских поэтов на корпоративе Василенко требует два миллиона рублей, а также сумму, необходимую для уплаты налога. Кроме того, заказчик обязан оплатить перелет блогера бизнес-классом и проживание в отелях класса люкс.

Отмечается, что стихотворный репертуар блогер утверждает лично.

Ранее была раскрыта стоимость роскошного красного костюма Василенко от бренда Valentino. Сообщалось, что брендовые вещи обошлись блогеру почти в 200 тысяч рублей.

Вот это да!
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