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13:16, 9 апреля 2025Ценности

Раскрыта стоимость роскошного спортивного костюма «человека-лавандового рафа» Василенко

Российский блогер Василенко похвастался роскошным образом за 398 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: @nikolay_anatolievich_vasilenko

Российский блогер и предприниматель Николай Василенко, известный в сети как «человек-лавандовый раф», похвастался дорогостоящим спортивным костюмом. Его стоимость раскрыли стилисты платформы «Соус» (ранее — What's on the star Russia) в Telegram.

Модные эксперты обратили внимание на роскошный наряд бизнесмена, который включал в себя красные свободные брюки и кофту на молнии с белыми лампасами. По данным специалистов, общая стоимость изделий бренда Valentino составила 198,7 тысячи рублей.

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Образ знаменитости дополнила светлая шляпа Gucci за 53,4 тысячи рублей, очки Tom Ford за 42,6 тысячи рублей, а также кроссовки Adidas x Gucci за 102,8 тысячи рублей. Общая цена образа составила 398 тысяч рублей.

В марте улыбающийся «король Reels» Николай Василенко высказался о любви к роскоши.

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